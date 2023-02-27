Системный оператор начнет новый цикл разработки ключевого документа перспективного планирования электроэнергетики – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы в сроки, предусмотренные Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики.
В новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики, внедренной в отрасли с 2023 года, СиПР ЭЭС разрабатывается Системным оператором на 6 лет с ежегодной корректировкой и включает в себя технические решения по развитию и ЕЭС России, и электроэнергетики регионов.
СиПР ЭЭС на 2023–2028 годы разработана по временной процедуре во второй половине 2022 года, и в настоящее время после проведенных общественных обсуждения доработанный проект документа направлен в Минэнерго России на утверждение.
Начиная с СиПР ЭЭС на 2024–2029 годы процесс разработки документа будет включать в себя следующие этапы:
В СиПР ЭЭС включаются планы строительства электрических сетей 110 кВ и выше в синхронных зонах ЕЭС России.
Исходную информацию для формирования СиПР ЭЭС на 2024–2029 годы необходимо направить в Системный оператор до 1 марта 2023 года по адресу: sipr(at)so-ups.ru.
При возникновении вопросов по процедуре предоставления исходных данных просим обращаться по телефону +7 (499) 218-88-88 доб. 21-11.
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