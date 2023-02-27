Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ) с рабочим визитом посетили представители Администрации Томской области: и.о. начальника департамента промышленности и энергетики Анастасия Шевченко и председатель комитета по энергетическому комплексу Константин Белоусов.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы функционирования и развития энергосистемы Томской области, направления взаимодействия Администрации Томской области и Системного оператора при разработке документов перспективного развития энергетического комплекса.

Ознакомившись с работой диспетчерского центра, управляющего объектами электроэнергетики на территории двух регионов – Томской области и Кузбасса, Анастасия Шевченко отметила:

«Круглосуточная работа Кемеровского РДУ по оперативно-диспетчерскому управлению энергосистемой Томской области обеспечивает надежное электроснабжения промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и социальных объектов, а значит, создает условия для устойчивого развития региона».

Директор Кемеровского РДУ Павел Якис проинформировал представителей региональной власти о ключевых изменениях в системе перспективного планирования развития отрасли. Начиная с 2023 года два базовых документа перспективного планирования – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики и Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) – разрабатываются Системным оператором.

Директор РДУ подчеркнул, что в новой модели планирования сохраняется значимая роль органов исполнительной власти субъектов РФ: предоставление данных об инвестиционных проектах и параметрах социально-экономического развития региона, оценка реализуемости наиболее крупных проектов по технологическому присоединению новых потребителей.

«Для принятия оптимальных решений по перспективному развитию энергосистемы Томской области важнейшую роль будет играть оценка реализуемости крупных инвестиционных проектов и их взаимная координация со схемами теплоснабжения муниципалитетов, выполняемые органами исполнительной власти», – отметил Павел Якис.

В числе вопросов, которые обсудили участники встречи, реализация перспективных проектов, направленных на создание надежной энергетической инфраструктуры для развития промышленности и социальной сферы региона.

В частности, была отмечена важность создания возможностей для электроснабжения активно развивающегося левобережья реки Томь в городе Томске. В ближайших планах значится строительство жилого микрорайона, студенческого кампуса и спортивного центра. Ввод в эксплуатацию межвузовского кампуса запланирован до 2027 года, техническими условиями на его технологическое присоединение к электрическим сетям предусмотрено строительство нового центра питания 110 кВ на левом берегу Томи.

Важным проектом, учтенным в СиПР ЭЭС на территории Томской области, является строительство атомной электрической станции «БРЕСТ-300» в городе Северске. Инновационный реактор «БРЕСТ-300» станет первым в стране опытно-демонстрационным энергокомплексом, на котором будет освоена технология замкнутого топливного цикла.

«Сотрудничество с Системным оператором в построении эффективной системы перспективного планирования электроэнергетики позволяет применять системный подход в принятии технически обоснованных и экономически целесообразных решений», – подчеркнула Анастасия Шевченко.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 120 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 229,5 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ