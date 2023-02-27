Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» до конца 2023 года обновит распределительные сети (0,4; 6-10 кВ) 70 населенных пунктов Рузского городского округа.

В целях повышения надежности энергоснабжения потребителей округа планируется заменить более 24 км алюминиевого провода на более надежный самонесущий изолированный, установить 532 новых опоры ЛЭП взамен отслуживших свой срок, отремонтировать 90 трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности запланировано расчистить более 51 га просек ЛЭП.

Своевременному и качественному выполнению ремонтной программы компания «Россети Московский регион» уделяет особое внимание. Специалисты уже приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы, основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода (ОЗП). Основная цель реализации программы - подготовка к ОЗП 2023-2024 гг., обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения потребителей.