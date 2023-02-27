Директор Филиала Системного оператора - Кольское РДУ Андрей Щенников проинформировал руководство Мурманской области и крупнейших в регионе энергокомпаний и потребителей электроэнергии о параметрах перспективного развития Кольской энергосистемы на ближайшие шесть лет.

Руководитель Кольского РДУ принял участие в рабочем совещании под председательством заместителя губернатора Мурманской области Алексея Лыженкова, посвященном перспективам развития Кольской энергосистемы. В нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Кобытев, руководители крупнейших энергокомпаний и компаний-потребителей региона.

Открывая совещание, Алексей Лыженков напомнил о новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики, стартовавшей с 1 января 2023 года, и подчеркнул особую роль Системного оператора в разработке основополагающих для развития региона документов.

Андрей Щенников сообщил о завершении разработки Системным оператором основополагающего документа перспективного планирования – Схемы и программы развития ЭЭС России (СиПР) на 2023–2028 годы.

«В основном документе перспективного развития электроэнергетики России в части энергосистемы Мурманской области учтена не только динамика изменения потребления электрической энергии и мощности существующими потребителями, но и рост за счет перспективных потребителей, заключивших договора на технологическое присоединение. Для развития системообразующей электрической сети в документ включено подключение ВЛ 330 кВ Мончегорск – Выходной в собственные ячейки на ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 330 кВ Выходной с образованием второй цепи 330 кВ и реализация противоаварийной автоматики на ПС 330 кВ Титан», – подчеркнул директор Кольского РДУ Андрей Щенников.

Он напомнил участникам, что с 1 марта начинается работа над документом следующего цикла разработки: СиПР на 2024–2029 годы, и отметил конструктивный характер сотрудничества всех участников процесса разработки СиПР, направленного на эффективное экономическое и инвестиционное развитие региона.

Алексей Лыженков отметил заинтересованность как энергетиков, так и крупных потребителей в дальнейшем диалоге. Он подчеркнул необходимость скоординированного подхода в разработке планов развития энергетики Мурманской области с участием органов власти, субъектом электроэнергетики и крупнейших предприятий региона.