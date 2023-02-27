С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» исполнили три договора на технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса (АПК). Электроэнергией были обеспечены конеферма по выведению племенных пород лошадей и хозяйства по выращиванию зерновых и технических культур в Кореновском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Работа, нацеленная на развитие предприятий АПК, пищевой промышленности и сельского хозяйства, предоставление им качественного и бесперебойного электроснабжения – одно из приоритетных направлений деятельности кубанских энергетиков. Выполняя технологическое присоединение таких объектов, специалисты энергокомпании вносят значительный вклад в экономическое развитие региона.

– Краснодарский край играет ключевую роль в обеспечении импортозамещения по направлениям сельского хозяйства и пищевой промышленности. В связи с этим объемы техприсоединения объектов АПК в центральных районах Кубани существенно возросли. Мы, в свою очередь, уделяем таким заявителям особое внимание, чтобы своевременно предоставить им доступ к электросетевой инфраструктуре. Для этого активно взаимодействуем с региональными и муниципальными властями, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Напомним, всего в 2022 году энергетики «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией свыше 36 тысяч новых потребителей в Краснодарском крае и Республике Адыгея, а общий объем выданной мощности составил почти 800 МВт.