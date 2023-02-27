Специалисты компании «Россети Ленэнерго» и ГУП ДНР «РЭК» выполнили необходимые технические мероприятия для обеспечения электроэнергией 12 новых блочно-модульных котельных в Мариуполе Донецкой Народной Республики. В связи с высокой социальной значимостью работы проводятся в кратчайшие сроки.

Энергетики «Россети Ленэнерго» совместно с мариупольскими специалистами восстановили необходимые для запуска котельных электрические сети напряжением 0,4 кВ. Выполненные работы позволят обеспечить теплом многоэтажные дома и объекты инфраструктуры на улицах Строителей, Громовой, Карпинского, Семашко, Орджоникидзе, Металлургов. В планах энергетиков — подключение к электрическим сетям еще 14 новых блочно-модульных котельных.

Это часть мероприятий, реализуемых специалистами «Россети Ленэнерго» для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов Мариуполя: котельных, насосных станций, медицинских учреждений, детских садов и школ. География работ охватывает все районы города.

Совместно с мариупольскими энергетиками организована система реагирования на обращения жителей города. Взаимодействие специалистов Мариуполя и «Россети Ленэнерго» позволит обеспечить дома и объекты инфраструктуры надежным и качественным электроснабжением.