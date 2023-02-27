2 марта 2023 г., в 11 час. компания «Россети Московский регион» проводит вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства на тему: «Технологическое присоединение в Московском регионе. Реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса».
В рамках вебинара эксперты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, компании «Россети Московский регион» расскажут об изменениях в процедуре технологического присоединения к электросетям и поддержке предпринимателей со стороны органов власти столицы и компании «Россети Московский регион». Продемонстрируют работу интерактивных сервисов ПАО «Россети Московский регион», направленных на упрощение процедуры технологического присоединения к электросетям и переустройства объектов электросетевого хозяйства. Во второй части вебинара специалисты ответят на вопросы участников.
Вебинар пройдет с использованием программы TrueConf. Более подробную информацию, а также форму регистрации на вебинар Вы найдете на странице мероприятия https://rossetimr.ru/spec_projects/vebinary-2023/. Ссылка на вебинар будет направлена Вам ответным письмом.
Внимание! Вопросы к спикерам можно направлять заблаговременно или в ходе онлайн-трансляции на адрес: webinar@rossetimr.ru. В случае, если в рамках мероприятия ответ на вопрос не прозвучит, специалисты ответят на него по завершении вебинара.
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