Башкортостан и Архангельская область присоединились к использованию ИСУП ОКС – Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Соответствующие документы подписал подведомственный Министерству строительства и ЖКХ РФ «РосКапСтрой» с Правительством Республики Башкортостан, а также с Правительством Архангельской области.

Это важный этап в рамках пилотного проекта по созданию единой цифровой среды для бесшовного обмена данными в рамках всего жизненного цикла объектов строительства.

«Минстроем России ведется работа по созданию цифровой вертикали строительного комплекса, замыкающейся для консолидации данных на ГИСОГД РФ. Вместе с этим, наполняемость информационных систем на региональном уровне зависит от внедрения и использования типовых программных решений при создании объектов капитального строительства. Данный инструмент повысит прозрачность и достоверность данных, позволит усилить контроль за целевым расходованием средств, а также оптимизировать ресурсы при планировании и проведении всех этапов строительных работ», – прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства – базовый элемент цифровой вертикали, представляющий собой единый сервис для хранения, обработки и аналитики информации об объектах для всех участников строительства.

Система позволяет перевести 80% документов в рамках жизненного цикла объекта капитального строительства в цифровой формат, автоматизировать управление строительными проектами и облегчить взаимодействие с подрядчиками.

В начале этого года Правительство РФ объявило о том, что в 2023 году 40 регионов России продолжают работу по комплексной цифровизации стройкомплекса в рамках пилотного проекта Минстроя России. В течение 2022 года в пилотных регионах шло тестирование комплексного подхода для определения форматов и стандартов взаимодействия. Наибольшую активность в работе проявили Красноярский край, Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Республики Дагестан, Карелия и Марий Эл.