Компания Эн+ примет участие в Красноярском экономическом форуме

Делегация Эн+, ведущего мирового вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой энергии, примет участие в XIX Красноярском экономическом форуме «Время Сибири», который пройдет с 1 по 3 марта 2023 года. В этом году тематика КЭФ посвящена вопросам развития Сибири с учётом текущей экономической и геополитической ситуации.

В рамках КЭФ-2023 топ-менеджеры Эн+ планируют обсудить главную тему – развитие энергетики, которая является важнейшим компонентом экономического роста всего Сибирского федерального округа. Кроме того, будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды, повышения кадрового потенциала, усовершенствования инфраструктуры.

Ключевыми темами дискуссий станут перспективные направления и прорывные решения развития энергетики Сибири, роль Сибири как центра промышленного и экономического роста, а также вопрос глобальной трансформации мировых транспортно-логистических коридоров и модернизации инфраструктуры. Особое внимание будет уделено перспективному экологическому направлению — развитию электротранспорта в России.

Среди гуманитарных тем будут обсуждаться вопросы привлечения и поддержки кадров, определение Индекса устойчивого развития городов и регионов, а также проекты, которые призваны в рамках региональной экономики сформировать мощное туристическое направление.

В экспертных дискуссиях и сессиях КЭФ примут участие руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина, директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

«В Красноярском крае и Иркутской области расположены ключевые энергетические активы Эн+, здесь находятся энергоемкие производства, которые являются драйвером развития всего региона. Несмотря на непростую ситуацию в стране, мы продолжим реализовывать в Сибири нашу инвестиционную программу, ориентированную на концепцию ESG, экологические проекты и проекты устойчивого развития. В том числе в планах Компании модернизация ГЭС и тепловых станций в рамках программы «Новая энергия», в которую до 2026 года планируется инвестировать 21 млрд рублей».

Эн+ на Красноярском экономическом форуме. Расписание

Время — Красноярск (время в Москве — минус 4 часа)

1 марта (среда)

10:00—11:30 Экспертная дискуссия «Новые кадры – основа развития Сибири»

Спикер В. Курочкина

10:00—11:30 Круглый стол «Туризм как драйвер развития региональной экономики»

Спикер А. Бутманов

2 марта (четверг)

10:00—11:30 Экспертная дискуссия «Глобальный ТЛК. Трансформация мировых транспортно-логистических коридоров и развитие инфраструктуры»

Спикер Е. Безденежных

10:15—11:30 Сессия «Развитие энергетики Сибири: перспективные направления и прорывные решения»

Спикер М. Хардиков

12:00—13:30 московская студия. Сессия «Развитие электротранспорта в России»

Спикер М. Хардиков

12:00—13:30 Сессия «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста»

14:00—16:00 Пленарное заседание

16:30—18:00 «Драгоценные металлы, цветные и редкоземельные металлы, переработка алюминия»

Спикер М. Хардиков

3 марта (пятница)

10:00—11:30 Open-talk «Экологический туризм: объединяя усилия, сохраняем будущее»

Спикер А. Бутманов

10:00­—11:30 Круглый стол «С чего начать? Индекс базовых потребностей населения»

Спикер И. Бахтина

10:00—11:30 Непрограммная сессия «Индексы устойчивого развития городов и регионов Сибири: роль в выборе приоритетов и оценке импакта»

Спикеры И. Бахтина, В. Курочкина

12:00—13:30 Круглый стол: «Точки роста Сибири»