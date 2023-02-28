РУСАЛ представил новые алюминиевые пигментные пасты

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, выпустил две продуктовые линейки алюминиевых пигментных паст. Ранее эта продукция не производилась в России.



Новые алюминиевые пигментные пасты применяются в качестве компонента при производстве антикоррозионных лакокрасочных автомобильных материалов, а также для окрашивания пластика, придания ему металлического эффекта.



Вся продукция отличается повышенными антикоррозионными свойствами, защищает окрашенные поверхности от ультрафиолетового излучения и негативного влияния высокой температуры. Кроме того, пасты в составе краски придают конечному продукту декоративный металлический блеск.



Ранее данный вид продукции практически полностью импортировался из ЕС и Китая. Благодаря конкурентной цене и возможности оперативно доставлять продукцию компания сможет занять лидирующие позиции на российском рынке в данном сегменте.



РУСАЛ выпускает для лакокрасочной и химической отраслей промышленности всплывающие, тонущие алюминиевые пигментные пасты, а также пасты для masterbatch. Компания планирует расширять продуктовую линейку и производить алюминиевые пигментные пасты по спецификации заказчиков.



Алюминиевые пигментные пасты РУСАЛа можно будет увидеть на международной специализированной выставке «Интерлакокраска-2023» в Москве с 28 февраля по 3 марта. Расположение стенда компании: павильон «Форум», зал № FE012.