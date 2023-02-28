Cистемным оператором Греции ADMIE опубликована обновленная редакция Десятилетнего плана развития электросетевой инфраструктуры Греции на 2024- 2033 гг. (TYNDP 2024-2033), главными стратегическими приоритетами которого остаются укрепление трансграничных электрических связей и внутренней электросетевой инфраструктуры. Обновленная версия проекта TYNDP 2024-2033 включает проекты строительства новых трансграничных электрических соединений с Италией и Албанией, которые, как ожидается, значительно повысят потенциал Греции в области экспорта экологически чистой электроэнергии. В то же время проект TYNDP 2024-2033 предусматривает реализацию проектов на общую сумму в € 550 млн, направленных на укрепление электросетевой инфраструктуры в западных и северных регионах Греции.

Пропускная способность подводного высоковольтного соединения постоянного тока между энергосистемами Греции и Италии составит 1000 МВт, что позволит утроить существующий объем перетоков электроэнергии и довести пропускную способность электрических связей между двумя странами до 1500 МВт. Проектом предусмотрено строительство преобразовательных ПС с использованием современной технологии преобразователей с питанием от источника напряжения (Voltage Source Converters, VSC) и заземляющими электродами на греческой и итальянской сторонах. Протяженность подводного участка соединения составит 220 км и 55 км – подземные участки на территории Греции и Италии.

Обновленная версия TYNDP 2024-2033 также предусматривает завершение строительства к 2030 г. трансграничного соединения напряжением 400 кВ и пропускной способностью 1600 МВА между Грецией и Албанией. Общая протяженность соединения составит около 145 км: 45 км по территории Греции и 100 км по территории Албании. Ожидается, что ввод в эксплуатацию соединения позволит увеличить пропускную способность электрических связей между двумя странами как минимум на 200 МВт в обоих направлениях.

В TYNDP 2024-2033 также уделяется большое внимание укреплению внутренней электросетевой инфраструктуры. В этом контексте разрабатываются новые инфраструктурные проекты, которые будут иметь ключевое значение для поставок электроэнергии по новым трансграничным соединениям с Италией и Албанией. Укрепление электросетевой инфраструктуры повысит устойчивость национальной энергосистемы, а также увеличит пропускную способность передающей сети, что необходимо для внедрения в энергосистему новых объектов генерации на базе ВИЭ.

По мнению ADMIE, реализация TYNDP 2024-2033 позволит более чем удвоить пропускную способность электрической сети Греции к 2030 г. Трансграничные соединения с Италией и Албанией, а также модернизация внутренней системы электроснабжения, окажут существенную поддержку развитию «зеленой» энергетики на национальном и региональном уровнях и будут способствовать достижению европейских целей по обеспечению климатической нейтральности. В разгар «энергетического перехода» необходима нормативная поддержка для обеспечения устойчивости инвестиций и беспрепятственного продвижения важнейших проектов.

Официальный сайт ADMIE