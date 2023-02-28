28 февраля на пресс-конференции в ТАСС был дан старт XI сезону Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» . Задачи на текущий год и возможности для профессионального развития отраслевой молодежи обсудили организаторы, партнёры и участники чемпионата.

«В новое десятилетие чемпионат вступает с большими амбициями и планами. Тема сезона крайне актуальна в новых реалиях – это «Технологическое лидерство». Она напрямую связана с одной из наиболее приоритетных для нашей страны задач – укреплением технологического суверенитета России, – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Участникам нового сезона предстоит решить инженерные кейсы и выполнить инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями. По итогам чемпионата организаторы хотят увидеть нестандартный взгляд на проблемы, которые стоят сегодня перед ТЭК и всей страной, пул инновационных идей и готовность их реализовать на практике. Так что выбор главной темы оправдан, и мы продолжим двигаться в обозначенном государством направлении».

Число вузов – партнеров чемпионата в новом сезоне увеличилось почти вдвое: 117 университетов примут сильнейших участников чемпионата на льготных условиях. По мнению Алексея Агафонова, это очень важный показатель: выпускники школ смогут получить образование, не уезжая далеко от дома, а регионы будут развиваться благодаря притоку талантливых и мотивированных абитуриентов.

Основатель проекта, сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев рассказал о значимых обновлениях и новых проектах в рамках конкурса:

«В этом году мы запускаем Академию «CASE-IN» – онлайн-проект, аккумулирующий на одной платформе образовательные курсы и профориентационные программы, которые помогут совершенствоваться в инженерных профессиях. Академия «CASE-IN» – это открытый проект, мы приглашаем всех присоединяться к нам в пополнении библиотеки полезными материалами».

Самой массовой лигой чемпионата традиционно станет Студенческая лига. В этом году участникам предложено на выбор 9 отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, горные машины и оборудование, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, проектный инжиниринг, теплоэнергетика, электроэнергетика.

Партнером «горных» направлений неизменно выступает компания «АЛРОСА».

«Второе десятилетие «CASE-IN» — это не только большая ответственность и возрастающие обязательства, но также накопленный опыт и извлеченные уроки из прошлых ошибок. АЛРОСА входит в него с большим энтузиазмом и уже подготовила для участников «горных» направлений интересные решения кейсов, - пояснила начальник управления подбора и развития персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) Наталия Петухова. - Надеемся, что конкурсанты при работе сделают акцент на новейших технологиях и предложат перспективные для отрасли проекты. Компания готова будет продолжить сотрудничество с участниками чемпионата, которые владеют навыками командного взаимодействия и цифровыми компетенциями, умеют аналитически мыслить и не останавливаются в своем развитии».

Студенты-геологи по заданию компании разработают методику поиска кимберлитовых тел с применением аэрофотосъёмки. Перед будущими горными инженерами поставлена новая задача, связанная с уже знакомым участникам «CASE-IN» карьером «Юбилейный» в Республике Саха (Якутия): необходимо предложить передовые технологии ведения горных работ, которые обеспечат безопасную и бесперебойную работу карьера. Задача участников направления «Горные машины и оборудование» – разработать мероприятия, которые сократят время обслуживания самоходной техники и повысят эффективность работы ремонтного персонала. Все решения должны включать применение IT-технологий.

Направление «Электроэнергетика» курируют две ведущие отраслевые компании – АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и АО «Федеральная сетевая компания – Россети». Системный оператор предложил будущим энергетикам принять участие в развитии российской гидроэнергетики. Студенты разработают план развития объектов гидрогенерации России в технологически изолированных энергосистемах на ближайшие годы и на долгосрочную перспективу. Специалисты «Россетей» поставили не менее интересную задачу, связанную с Объединенной энергосистемой Сибири. Участники соревнования выберут электросетевой объект и разработают план его развития до 2030 года с учетом внедрения на нем отечественных инновационных технологий.

Будущим специалистам нефтехимической промышленности компания СИБУР поручила заняться развитием ПАО «Казаньоргсинтез» - единственного в России производителя поликарбоната. Студенты предложат идеи, направленные на повышение эффективности производства поликарбонатов.

«СИБУР традиционно поддерживает школьную и студенческую лиги «CASE-IN», предоставляя кейсовые задания, экспертов в жюри и приглашая финалистов на свои производственные площадки. В этом году кейсы обеих лиг посвящены предприятиям компании в Республике Татарстан. У участников будет возможность изучить производственные мощности и технологический процесс производств, а также предложить решения по оптимизации и повышению эффективности на основе существующих цифровых продуктов компании, - рассказала менеджер Практики HR-коммуникаций и развития бренда работодателя ООО «СИБУР» Оксана Мустафина. - Мы с интересом будем ждать решений участников, ведь они обладают свежим взглядом и могут представить технологически весомые идеи, которые стоит взять на заметку. Чтобы найти на чемпионате амбициозных, целеустремленных и готовых к многозадачности и интенсивной работе ребят, отвечающих требованиям нового EVP компании, мы приглашаем на отборочные этапы в качестве экспертов HR-специалистов и инженеров с производства. Такая синергия позволит нам объективно оценить участников и лучших пригласить стать частью компании».

Участники направления «Нефтегазовое дело» по заданию компании «ЯТЭК» разработают экономически эффективные технологии получения сжиженных углеводородных газов (СУГ) из побочных продуктов добычи и переработки нефти, газового конденсата, очистки природного газа и других источников на нефтегазовых месторождениях в Восточно-Сибирском регионе. Также студенты предложат прибыльные направления использования сжиженных углеводородных газов.

Руководитель проектного офиса публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» Айрат Хусаинов отметил, что поиск и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического комплекса и популяризация инженерно-технического образования входят в сферу интересов компании.

«В этом году наши эксперты, по традиции, ждут неординарных решений и творческого, но экономически обоснованного подхода. Несомненно, одним из вызовов для участников этого сезона будут технические и технологические ограничения и доступность тех или иных инженерных решений. Для нас чемпионат – это возможность посмотреть на существующие задачи свежими, молодыми глазами и, возможно, совместно увидеть нетривиальные решения. Уверены, разбор предложенных нами кейсов будет полезен не только ЯТЭК, но и экономике всей страны в целом», - считает Айрат Хусаинов.

Партнером направления «Проектный инжиниринг» выступает компания НИПИГАЗ. Будущие строители и инженеры-проектировщики представят идеи, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов.

Студенты-металлурги по заданию компании РУСАЛ выработают механизмы импортозамещения, которые снизят себестоимость производства алюминия, обеспечат высокие стандарты качества продукции и реализуют ESG-принципы.

«Снижение себестоимости в производстве, а также усиление независимости от импортных ресурсов позволит увеличить производство российского алюминия, а снижение стоимости позволит укрепить экспортные возможности России, - рассказывает об актуальности кейса директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» Марина Деревлёва. - Алюминий не просто так называют металлом будущего! Ведь он используется практически в каждом цифровом устройстве, строительстве, в авиационной и автомобильной промышленности. Сферы использования алюминия можно перечислять очень долго, что только подтверждает важность стабильного и эффективного производства этого металла в рамках промышленности всей России. От участников мы ждем комплексный подход к анализу проблематики кейса, интересные и нетрадиционные подходы к решению задач и, конечно же, свежий взгляд от студентов, за которыми будущее».

В 2023 году по инициативе нового партнера чемпионата «Газпром энергохолдинг» стартует направление «Теплоэнергетика». Участники соревнований расскажут, как определять дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и оборудование.

Советник Аппарата при руководстве ООО «Газпром энергохолдинг» Елена Русина рассказала, что эксперты компании примут участие в каждом отборочном этапе соревнований.

«Мы сможем оценить качество подготовки будущих специалистов, пригласить на стажировку или практику лучших из лучших, - пояснила Елена Русина. - У нас ежегодно проходят практику свыше 1500 студентов и, конечно, лучшие становятся сотрудниками компании. Уверена, что чемпионы и призеры направления «Теплоэнергетика» смогут пройти стажировки и практики, в том числе и оплачиваемые, с последующим трудоустройством на предприятия компании, а также получат привилегии при поступлении в магистратуру и аспирантуру вузов – партнеров и, конечно, есть возможности для заключения целевых договоров».

Компания «Метрополис» участвует в чемпионате «CASE-IN» впервые и выступает в качестве партнера специальной студенческой лиги «Архитектура, проектирование и строительство». Участниками соревнований станут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры четырех университетов: Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

Директор по маркетингу компании «Метрополис» Алла Серёгина выразила надежду, что в результате участия в чемпионате «CASE-IN» компании удастся выявить талантливых студентов, чтобы пригласить их на стажировки и принять в штат.

«С помощью чемпионата хотим сократить разрыв между академическим образованием и потребностями бизнеса, - подчеркнула Алла Серёгина. – Команды победителей и финалистов мы готовы пригласить на стажировку в офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Нижнем Новгороде. Стажировка позволит работодателю и будущему сотруднику присмотреться друг к другу, оценить потенциал для развития, понять сложность проектов, особенности корпоративной культуры, общую рабочую атмосферу».

Соревнования Студенческой лиги стартуют в первый день весны отборочными этапами в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Национальном исследовательском университете «МЭИ», Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина и Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.

Соревнования Студенческой лиги стартуют в первый день весны отборочными этапами в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Национальном исследовательском университете «МЭИ», Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина и Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А.

Лучшие молодежные команды отборочных состязаний, которые пройдут на базе 60 вузов-партнеров, получат путевки в отраслевой полуфинал чемпионата. Победители будут определены на финале в 30 мая – 1 июня 2023 года.

Школьная лига объединит самых юных участников «CASE-IN». Команды старшеклассников 9-11 классов будут соревноваться в решении кейса, разработанного компанией СИБУР – традиционным партнером Школьной лиги.

Помимо кейса для старшеклассников, организаторы предлагают школьникам интересные задания по инженерной тематике, связанные с развитием самых современных технологий. Ученики 3-8 классов подготовят проекты в виде эссе, исследований, презентаций, макетов. Ребята из 6–8 классов выполнят digital-рисунки, а юные инженеры из 9-11 классов изготовят технические устройства с помощью моделирования, 3D-печати, IT-проекта и других форматов.

Авторы лучших работ в области инженерно-технического творчества будут названы в апреле 2023 года, а авторы сильнейших решений кейсов встретятся на финале в мае 2023 года.

В Лиге молодых специалистов будут соревноваться уже накопившие производственный опыт работники промышленных компаний. В ходе решения кейса команды проверят свой опыт, а лучших участников ждут финал в Москве, профессиональный и карьерный рост.

В пресс-конференции также приняли участие чемпионы Школьной лиги «CASE-IN - 2021», выпускники Центра детского научного и инженерно-технического творчества при Кузбасском государственном техническом университете «УникУм», уже ставшие студентами.

Максим Маханьков изучает прикладную информатику в Кузбасском государственном техническом университете и планирует стать специалистом в сфере 3D-дизайна.

«Участие в чемпионате дало мне важный навык работы в команде, а также научило смотреть на любую задачу с разных точек зрения и не отказываться от, казалось бы, неподходящих решений, - считает Максим Маханьков.

Студент Московского авиационного института Константин Воротков специализируется в сфере прикладной математики и информатики, планирует пройти летнюю стажировку в Яндексе и работать в направлении big data.

«Благодаря чемпионату мы смогли посетить крупнейший завод по переработке пластика в России «ЗапСибНефтехим» и своими глазами увидеть весь процесс переработки полимеров в компании СИБУР», – рассказал Константин Воротков.

«Сильнейших участников чемпионата ждет достойная награда, – отметил Артём Королев. – Наградой студентам станут стажировки и трудоустройство в компании-партнеры чемпионата, поступление в аспирантуру и магистратуру вузов-партнеров на льготных условиях. Школьники получат новые возможности для образования: дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры чемпионата «CASE-IN». Чемпионы среди молодых специалистов войдут в управленческий кадровый резерв своих компаний и получат новые карьерные возможности. Также триумфаторов ждет участие в отраслевых молодежных образовательных форумах».

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Проект «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 40 регионах страны создано более 77 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года и в соответствии с Общероссийским планом молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 1447-р о Плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года).

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика».

Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».