В 2022 году специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» ввели в эксплуатацию 30 км новых линий электропередачи и 23 трансформаторные подстанции. Энергообъекты были построены в рамках инвестиционной программы компании для подключения жилых домов и объектов социальной сферы. Капитальные вложения в развитие электросетевого комплекса армавирского энергорайона за год превысили 150 млн рублей.

Всего за 2022 год специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» построили и реконструировали 180 энергообъектов, ввели в эксплуатацию более 8,4 МВА трансформаторной мощности. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электросетевого комплекса, а также создать условия для технологического присоединения новых потребителей в Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском, Отрадненском районах Краснодарского края и пригороде Армавира.

Так, благодаря реализации инвестиционной программы энергетики обеспечили необходимой мощностью порядка 900 новых объектов. В числе потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании, жилые дома, предприятия агропромышленного комплекса, образовательные учреждения и фельдшерско-акушерские пункты.