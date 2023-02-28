"Инкаб" перестал быть международной компанией

У основанной в Перми компании «Инкаб», выпускающей оптические кабели, не осталось производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии на фоне западных санкций было полностью ликвидировано, а производство в США «Инкаб» продал своим американским и европейским партнерам. От покупки сырья в Америке «Инкаб» тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на продукцию отечественного АО «ОВС». По мнению экспертов, прекратить работу за рубежом — верное решение, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания в любом случае сегодня бы не смогла.

Как стало известно «Ъ-Прикамье», компания «Инкаб» закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. В юридической службе «Инкаба» пояснили, что решение о юридическом разделении российских и зарубежных активов группы было принято еще в марте 2022 года. Компания Emcab в Эрфурте, которая являлась совместным предприятием пермского завода и британской Emtelle, после введения санкций была полностью ликвидирована вместе с производством. Свою долю в управляющей американским предприятием компании Incab America (90%) ООО «Инкаб» реализовало американским и европейским партнерам. Incab America разрешено продолжать использовать прежнее название, но никакого отношения к пермской компании она сегодня не имеет и развивается самостоятельно.

Сотрудничество с американской компанией Corning Incorporated, которая была для «Инкаба» основным поставщиком оптического волокна, также прекращено. «Мы продолжаем сотрудничество с российским производителем — АО „Оптиковолоконные Системы“. Кроме этого, добавили в портфель других поставщиков с достойным качеством продукта, в том числе из Китая»,— рассказали в «Инкабе».

«Инкаб» разрабатывает и производит оптические и специальные кабели для разных отраслей. Доля на рынке РФ и СНГ — около 30%. Пермский завод группы был запущен в 2007 году. В 2017 году «Инкаб» открыл филиал в Арлингтоне. Летом 2020-го у компании появилась вторая зарубежная производственная площадка — совместно с британским производителем решений для задувки кабелей Emtelle она создала предприятие Emcab в Эрфурте.

ООО «Инкаб», зарегистрированное в Перми, является основным юрлицом группы. Его единственный учредитель — генеральный директор компании Александр Смильгевич. На сегодняшний день в группу продолжают входить российские компании: пермские ООО «Инкаб.Про» и ООО «Окей-Кабель», а также столичные ООО «Тералинк», ООО «Волс Центр» и ООО «Центр технических компетенций „Волс.Эксперт“». Выручка головного предприятия в 2021 году, по данным Kartoteka.ru, составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 282,8 млн руб. Информацию о финансовых результатах за 2022 год ООО «Инкаб» еще не раскрывало.

О том, что «Инкаб» изменил свою юридическую структуру, чтобы исключить «риски по взаимосвязям иностранных компаний», стало известно еще в мае из опубликованного компанией отчета за 2021 год. В документе сообщалось также, что группа разработала новые логистические цепочки и заключила контракты на поставку материалов с поставщиками из стран, не объявлявших санкции. Кроме того, в отчете указывалось, что «Инкаб» в связи с санкциями собирается актуализировать стратегию своего развития.

Стоит отметить, что поменять поставщиков сырья «Инкабу» пришлось не только из-за внешних санкций. Еще в 2019 году ФАС России возбудила в отношении компании и ряда других российских производителей оптического кабеля антимонопольное дело из-за долгосрочных договоров с Corning Incorporated, которые, по мнению антимонопольной службы, закрывали возможность сотрудничества с АО «Оптиковолоконные Системы» (ОВС, дочернее предприятие «Роснано», Газпромбанка и правительства Мордовии). В итоге ФАС выдала всем производителям предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Предприятия до сих пор оспаривают решение ведомства в судах, а недавно попросили вмешаться в ситуацию председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что решение о прекращении работы за рубежом было принято «Инкабом» своевременно, еще до введения большинства действующих на данный момент ограничений. «На текущий момент введенные санкции фактически парализовали любой бизнес из РФ за рубежом. Исключения делаются только для бизнеса, чья роль в экономике играет значимую функцию, но и там есть масса нюансов. Поэтому в случае с „Инкабом“, не прими они такого решения сразу, риски были бы велики — вплоть до ареста активов и полной остановки предприятий с невозможностью повлиять на ситуацию»,— поясняет господин Жарский. По его мнению, продажа местному менеджменту активов с сохранением концепции предприятия и рабочих мест — единственный верный выход в данном случае, а также возможность пустить вырученные средства (если они были) от продажи на развитие внутрироссийского предприятия. «Риски ведения бизнеса в недружественных странах на текущий момент являются максимально заградительными. Из-за отключения большинства банков от SWIFT, а также из-за принятых ограничений внутри стран касательно предпринимателей и физлиц из России ведение любой производственной деятельности с управлением из РФ становится практически невозможным»,— добавляет эксперт.

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов