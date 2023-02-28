В Биробиджане состоялось заседание наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» под председательством губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна при участии представителей Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральных и региональных органов власти.

Основным вопросом повестки стало утверждение конкурсной документации для проведения конкурсного отбора застройщиков, которые смогут участвовать в реализации программы «Дальневосточный квартал». Программу реализуют Минвостокразвития России совместно с КРДВ. Одно из требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние 5 лет площадью не менее 60 тыс. кв. м.

Под комплексную жилую застройку в черте Биробиджана выделены 30 гектаров. До 2034 года будут поэтапно возведены более 176 тысяч квадратных метров жилья. Причем не менее 50 процентов от общего объема застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд. Предусмотрена социальная инфраструктура — школа на 1100 учащихся и детский сад на 400 мест. Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания.

«В текущем году в рамках программы «Дальневосточный квартал» мы проведем конкурсы на застройку новых площадок в пяти регионах Дальнего Востока. Старт комплексного строительства доступного и качественного жилья запланирован также в Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске. Кто будет строить дома для жителей Биробиджана, мы узнаем 20 апреля. Благодаря присвоению статуса резидента ТОР, инвестор получит бесплатно землю, инженерную инфраструктуру и административные преференции, налоговые льготы и сниженные более чем в три раза страховые платежи. Будут сокращены процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию. Все это поможет застройщику своевременно реализовать инвестиционный проект», - рассказал первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Спикер также отметил, что территория, планируемая под застройку, в настоящее время не обеспечена необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями, поэтому инфраструктура будет создана за счет федерального бюджета. Проектирование детского сада и школы будет выполнено за счёт средств инвестора – застройщика.

«С нашей стороны уже сформирован земельный участок, получены технические условия на проектирование от ресурсоснабжающих организаций. Соответственно, появился новый расчёт потребности по обеспечению площадки инженерной инфраструктурой. Проведена актуализация стоимости строительства внеплощадочной инженерной инфраструктуры. Стоимость до 2025 года составила 4,7 миллиарда рублей. Эти средства снизят риски в ходе реализации проекта. Прошу оказать содействие в выделении данных средств», - прокомментировал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Отметим, что на сегодняшний день потребность в соцжилье Еврейской автономной области составляет 172 тыс. кв. метров, а по данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ за последние пять лет в регионе было введено в эксплуатацию всего 9 тыс. «квадратов».

О плане на 2023 года по привлечению новых резидентов на ТОР «Амуро-Хинганская» рассказала директор АО «КРДВ Хабаровск» Ирина Серова. Так, потенциальные инвесторы планируют создать кластер по производству продукции медико-биологического назначения, транспортно-логистический центр, ж/д комплекс по перевалке СУГ и продуктов нефтехимии. Объем запланированных инвестиций составит 10,8 млрд рублей, на новых предприятиях смогут получить работу около 140 местных жителей.

В настоящее время на ТОР «Амуро-Хинганская» инвестиционную деятельность ведут три резидента, которые вложили в реализацию проектов 5,4 млрд рублей, или 65% от объема заявленных инвестиций, и предоставили рабочие места для 264 человек. Так, ООО «ВТК Иивест» создает высокотехнологичное лесопромышленное предприятие, ООО «Дальграфит» займется разработкой Тополихинского участка Союзного месторождения графита. А компания «БИРЗМ» уже запустила современный высокотехнологичный завод и производит металлоконструкции.

Напомним, в 2022 году в рамках программы «Дальневосточный квартал» были определены застройщики в Благовещенске Амурской области и Петропавловске-Камчатском. ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» (входит в контур крупнейшей в России девелоперской компании «ПИК») и ООО «Строительная компания «Север» (дочерняя компания ООО «Юсас-строй») уже получили статус резидентов ТОР «Амурская» и ТОР «Камчатка» и в течение года приступят к проектированию и строительству.

«Дальневосточный квартал» – это уникальная мера поддержки для регионов, которая предложена к реализации в ДФО не только для увеличения объемов жилья, но и снижения его стоимости. Проект реализует Минвостокразвития России в рамках выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева совместно с КРДВ. Благодаря программе «Дальневосточный квартал» к 2030 году для более чем 100 тысяч жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.

По данным Минстроя России, жилищное строительство на Дальнем Востоке растет темпами, превышающими среднероссийские: в 2022 году в ДФО введено 3,5 млн кв. м жилья, рост темпа составил 28% (среднероссийские 15%). Лидерами по этому показателю выступают Приморский край - более 1 млн кв. м, Республика Саха (Якутия) – 552,7 тыс. кв. м, Сахалинская область – 508,9 тыс. кв. м, Амурская область – 378,2 тыс. кв. м и Хабаровский край – 362,2 тыс. кв. м.

Инвестиции в строительство стимулирует льготная дальневосточная ипотека. На сегодняшний день в этой программе приняли участие 61,3 тыс. семей, которые оформили кредиты на сумму 258,6 млрд рублей.