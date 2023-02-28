"Пензаэнерго" выдало новым потребителям 4,7 МВт мощности

Объем мощности, выданной в январе 2023 года новым потребителям филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», составил 4,7 МВт. За отчетный период компания исполнила свои обязательства перед заявителями в части технологического присоединения по 167 договорам. Среди присоединенных объектов – индивидуальные и малоквартирные жилые дома (более 70 объектов), нежилые помещения, используемые под склады, цеха и магазины, линии искусственного освещения, строительные площадки. Также в списке объектов, подключенных к сетям, 4 объекта базовой сотовой связи, 3 фельдшерско-акушерских пункта и одна врачебная амбулатория.

Наибольший объем выданной мощности – 1 МВт – приходится на электроснабжение кондитерского цеха в городе Белинский, а также 0,6 МВт – на заправку транспортных средств компримированным природным газом в Пензе.

Один из интересных в историко-культурном плане присоединенных объектов – реконструируемый храм в честь Архангела Михаила в селе Стяжкино Нижнеломовского района. В самом населенном пункте в настоящее время никто не проживает, но буквально век назад в храм приходило до 100 тысяч человек в год, чтобы получить благословение и послушать проповеди священника Николая Болоховского. Благодаря ему в 1913 году в селе был открыт мужской монастырь – единственный в России, который с согласия императора Николая II, был назван в честь 300-летия Дома Романовых. В 1937 г. храм закрыли, со временем разрушились постройки монастыря. В 2018 году в память о Николае Болоховском решено было возродить это культовое место.

Для технологического присоединения к сети храма была построена ТП-10/0,4 кВ мощностью 25 кВА, а также участки воздушных линий 10 и 0,4 кВ. Электроэнергию храм будет получает от ПС 35 кВ Кувак-Никольск.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.