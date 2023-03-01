Компания «Россети Тюмень» выполнила технологическое присоединение новой газораспределительной станции (ГРС) Газпрома в Тюменской области. Благодаря 40 кВт мощности ГРС покроет растущие потребности населения, промышленных предприятий и агрохозяйств в «голубом топливе» в Ишимском и Казанском районах Тюменской области.

В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» установили две комплектные трансформаторные подстанции мощностью 25 кВА и 40 кВА и возвели две линии электропередачи общей протяженностью более 2,7 км. Для прокладки трасс ЛЭП энергетики использовали самонесущий изолированный провод (СИП). Контроль параметров качества и объема передачи электроэнергии на новом газораспределительном пункте будет осуществляться интеллектуальными приборами коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя повышению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области. Выполненные мероприятия позволили обеспечить электричеством важный объект газотранспортной системы региона, который будет поставлять «голубое топливо» жителям города Ишима и 30 населенных пунктов Ишимского и Казанского районов.