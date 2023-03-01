В 2023 году инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской железной дороги запланированы в объеме 45,1 млрд рублей (в 2022 году – 39,2 млрд, рост 15%). Приоритетными задачами являются развитие пропускной способности, повышение качества и надежности грузовых и пассажирских перевозок.

На комплексные проекты развития железнодорожной инфраструктуры запланированы инвестиции в объеме 1,7 млрд рублей. Так, в рамках комплексной программы развития инфраструктуры ОАО «РЖД» на направлении Пермь – Соликамск планируется завершение реконструкции станции Парма, продолжение проектирования тяговых подстанций Няр и Ярино. Запланировано проектирование соединительных путей на участке Пермь-II – Блочная в рамках организации кольцевого движения электропоездов в Пермской городской агломерации.

Инвестиции в развитие инфраструктурного комплекса, связанные с повышением технологической устойчивости производственного процесса, перевозками и безопасностью движения поездов, составят 15,3 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие существующих железнодорожных линий, обновление предприятий путевого комплекса, локомотивного и вагонного хозяйств, оборудования и устройств электроснабжения, управления движением поездов. Всеми видами ремонта планируется обновить порядка 450 км пути.

Почти 2,5 млрд рублей планируется направить на цифровизацию, автоматизацию перевозочного процесса, повышение транспортной и информационной безопасности, обновление оборудования и устройств связи, развитие высокотехнологичных проектов.

По программам обновления инфраструктуры пассажирского комплекса предусмотрены строительные работы в рамках реконструкции вокзального комплекса Сургут, Пыть-Ях. Продолжится проектирование реконструкции вокзального комплекса Пермь-2, платформы переменной высоты (высокая/низкая) на станции Пермь-1 и строительства высокой платформы на о. п. Попова в г. Перми.

Запланировано продолжение развития инфраструктуры станции Аппаратная: строительство нового приемоотправочного парка, модернизация систем управления движением поездов и тягового электроснабжения. Напомним, в ноябре прошлого года открылось регулярное движение грузовых поездов по новому подъездному пути, который соединил станцию Аппаратная (СвЖД) и инфраструктуру транспортно-логистического центра «Уральский». Для обеспечения возможности перевозки грузов железнодорожным транспортом было выполнено обновление и удлинение железнодорожных путей станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.