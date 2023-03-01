«Россети Сибирь», в лице дочерней компании «ЭСК Сибири», поделились на форуме опытом использования распределенной генерации на изолированных территориях в регионах Сибири и Дальнего Востока.

«Установка АГЭУ только в одном забайкальском поселке с населением 630 человек позволила сэкономить до 6,6 млн рублей в год. Далее мы планируем охватить Красноярский край и Томскую область. Эксплуатация автономных гибридных энергоустановок позволит снизить затраты на дизельное топливо в несколько раз и обеспечить население стабильным круглосуточным электроснабжением. Но без поддержки государства бизнес подобные проекты не вытянет», – подчеркнул и.о. генерального директора АО «ЭСК Сибири» Игорь Шумейко.

Например, в Забайкальском крае – 19, в Красноярском крае – 94, а в Томской области - 24 населенных пункта не присоединены к централизованному электроснабжению и, соответственно, не имеют устойчивой сотовой связи и интернета. Это затрудняет социальное и экономическое развитие территорий. С учетом того, что проблематика существует так же и в арктических районах и районах крайнего Севера России, эксперты дискуссии пришли к выводу, что требуется федеральный комплексный подход к планированию, финансированию и реализации программы модернизации энергетики в изолированных территориях. Участников дискуссии заинтересовали технические решения и преимущества автономных гибридных энергоустановок.

«Мы видим необходимость принятия федеральной программы модернизации объектов в энергоизолированных территориях, Арктической зоне с применением отечественного оборудования для обеспечения энергетической безопасности», - подчеркнул заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.

При этом Игорь Шумейко заявил о готовности «ЭСК Сибири» стать единым оператором энергоснабжения изолированных территорий в регионах Сибири и Дальнего Востока, но отметил важность инициативы региональных правительств: «Мало просто хотеть реализовать данный проект – важно понимать социальную и экономическую целесообразность проведения энергоснабжения в изолированных территориях».



В продолжение обсуждения Игорь Шумейко предложил рассмотреть распределенную генерацию ещё и как способ осуществления технологического присоединения объектов, удаленных на более, чем 5 км от ближайшей точки подключения. Например, на исполнение таких просроченных 347 договоров льготного технологического присоединения в традиционном варианте на строительство сетей требуется более 6 млрд рублей. Если же заменить исполнение договора распределенной генерацией, то сумма затрат снижается до 2,2 млрд. То есть затраты на подключение можно сократить в три раза. Особенно это актуально для малого бизнеса – чабанских стоянок, КФХ, баз отдыха. Но для этого необходимо доработать законодательство и расширить возможности реализации технологического присоединения.