Николай Шульгинов принял участие в совместном заседании Комитета Государственной Думы по энергетике и Комитета Государственной Думы по контролю по подготовке проведения «Правительственного часа» на тему «О реализации приоритетных проектов развития энергетики Российской Федерации».

Глава энергетического ведомства рассказал депутатам, что сейчас, несмотря на усиленное внешнее давление, специалисты отечественного ТЭК успешно решают задачи не только для обеспечения стабильного функционирования отрасли, но и для реализации намеченных планов.

Так, отвечая на вопрос депутатов о ходе программы по импортозамещению в ТЭК Николай Шульгинов заверил, что в этом направлении ведётся активная работа.

«Вместе с другими заинтересованными ведомствами занимаемся вопросами производства газовых турбин большой мощности. Турбина мощностью 170 МВт, которую производит отечественное предприятие, должна быть поставлена уже в этом году, мощностью 65 МВт – ожидаем в 2024-ом. Высокая готовность и в производстве турбин на 110 МВт. В то же время наши компании уже начали заниматься и сервисным обслуживанием турбин», – сказал Министр, добавив, что также заработал режим экономии ресурса газовых турбин иностранного производства – компаниям не начисляются штрафы при наличии соответствующей заявки.

Депутаты поинтересовались у главы энергетического ведомства и о перспективах создания отечественного индикатора, который отражал бы нефтяные спрос и предложение именно на российские поставки (российский бенчмарк). По словам Николая Шульгинова, вопрос перехода на независимые отечественные источники информации о стоимости нефти вместо используемых сейчас может быть решён в этом году.

Отдельно Министр коснулся темы восстановления энергетики новых регионов России, интеграции их объектов электроэнергетики в энергосистему России. «Эти задачи эффективно решаются в рамках программ социально-экономического развития этих регионов», – сказал он.

Говоря об отрасли в целом, Министр отметил, что добыча и экспорт нефти по итогам года выросли, добыча угля осталась практически на уровне 2019 года, в то же время добыча и экспорт газа снизились в связи с внешними ограничениями. По его словам, одной из важнейших задач ТЭК в 2023 году является диверсификация экспорта энергоресурсов, поскольку все отрасли комплекса являются бюджетообразующими.