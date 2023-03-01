Кабельный завод «Спецкабель» выпустил новую передачу в рамках творческого проекта ProСпецкабель. Десятый выпуск программы получил название «Свой кабель ближе к делу: импортозамещение в кабельной отрасли». Ранее выходили сюжеты про судовые кабели, низкотоксичные кабели, кабели для высокоскоростной передачи данных, оптические кабельные сборки и другие изделия.

В съемках передачи приняли участие сотрудники кабельного завода «Спецкабель»: ведущий специалист отдела по работе с проектными организациями Александр Шенцев и инженер-испытатель Дмитрий Гончаров. Они рассказали об особенностях импортозамещения в сфере кабельно-проводниковой продукции и показали, как происходят испытания изделий на огнестойкость и работоспособность в лаборатории.

Научно-производственное предприятие «Спецкабель» производит целую линейку изделий, способных заместить зарубежные аналоги. Среди них:

специальные универсальные кабели СКАБ,

герметизированные LAN-кабели,

огнестойкие кабели,

оптические монтажные кабели,

кабели для внутри- и межблочного монтажа, переключателей, систем управления и мониторинга и т. д.