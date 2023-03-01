Кабельный завод «Спецкабель» выпустил новую передачу в рамках творческого проекта ProСпецкабель. Десятый выпуск программы получил название «Свой кабель ближе к делу: импортозамещение в кабельной отрасли». Ранее выходили сюжеты про судовые кабели, низкотоксичные кабели, кабели для высокоскоростной передачи данных, оптические кабельные сборки и другие изделия.
В съемках передачи приняли участие сотрудники кабельного завода «Спецкабель»: ведущий специалист отдела по работе с проектными организациями Александр Шенцев и инженер-испытатель Дмитрий Гончаров. Они рассказали об особенностях импортозамещения в сфере кабельно-проводниковой продукции и показали, как происходят испытания изделий на огнестойкость и работоспособность в лаборатории.
Научно-производственное предприятие «Спецкабель» производит целую линейку изделий, способных заместить зарубежные аналоги. Среди них:
Кабельный завод «Спецкабель» выпускает передачи ProСпецкабель с апреля 2022 года. Главная цель проекта – рассказать о кабелях специального назначения информативно и интересно не только для профессионалов, но и для широкой аудитории. Посмотреть новую серию можно по ссылке: https://spetskabel.ru/about/news/2023/2068/
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