 

ProСпецкабель выпустил новую программу про импортозамещение в кабельной отрасли

1 марта 2023, 14:45 372 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Кабельный завод «Спецкабель» выпустил новую передачу в рамках творческого проекта ProСпецкабель. Десятый выпуск программы получил название «Свой кабель ближе к делу: импортозамещение в кабельной отрасли». Ранее выходили сюжеты про судовые кабели, низкотоксичные кабели, кабели для высокоскоростной передачи данных, оптические кабельные сборки и другие изделия.

В съемках передачи приняли участие сотрудники кабельного завода «Спецкабель»: ведущий специалист отдела по работе с проектными организациями Александр Шенцев и инженер-испытатель Дмитрий Гончаров. Они рассказали об особенностях импортозамещения в сфере кабельно-проводниковой продукции и показали, как происходят испытания изделий на огнестойкость и работоспособность в лаборатории.

Научно-производственное предприятие «Спецкабель» производит целую линейку изделий, способных заместить зарубежные аналоги. Среди них:

  • специальные универсальные кабели СКАБ,
  • герметизированные LAN-кабели,
  • огнестойкие кабели,
  • оптические монтажные кабели,
  • кабели для внутри- и межблочного монтажа, переключателей, систем управления и мониторинга и т. д.

Кабельный завод «Спецкабель» выпускает передачи ProСпецкабель с апреля 2022 года. Главная цель проекта – рассказать о кабелях специального назначения информативно и интересно не только для профессионалов, но и для широкой аудитории. Посмотреть новую серию можно по ссылке: https://spetskabel.ru/about/news/2023/2068/

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.59

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