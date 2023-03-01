Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро.

«Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том, как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием», - сказал Путин.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку труда строительного комплекса и в целом за развитие транспортной системы Москвы.

«Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы и для города Москвы. Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект. <…> Сегодня я говорю слова благодарности всем москвичам, потому что в той или иной мере их вклад есть в этот проект», - сказал Сергей Собянин.

В эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения – 70 км путей с 31 станцией и 3 электродепо.

Для сравнения: протяжённость существующей Кольцевой линии Московского метро – 19,4 км с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ.

БКЛ стала самой протяжённой кольцевой линией метро в мире, обогнав прежнего "чемпиона" среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

БКЛ соединила существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить первый (станции внутри Кольца) и второй (собственно Кольцевая линия) пересадочные контуры Московского метро.