В 2022 году в столице было введено в эксплуатацию порядка 6,9 миллиона квадратных метров жилья, из них свыше миллиона было построено по программе реновации. В 2023 году в городе намерены построить 1,3 миллиона «квадратов» в рамках программы, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти, в том числе благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города. В этом году планируем построить порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, это около 80 домов. Лидерами среди округов по вводу станут восточный, северный и северо-восточный. С начала года мы уже ввели в эксплуатацию 12 жилых домов в различных округах столицы. В 2024 году планируем ввести 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади, в начиная с 2025 года — свыше двух миллионов ежегодно», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что сейчас в работе находится семь миллионов «квадратов»: более 160 объектов строится и еще свыше 200 проектируются.

«С момента старта программы уже переселились или находятся в процессе переселения более 107 тысяч жителей. В этом году планируем начать переселение порядка 47 тысяч жителей и передать для новоселов более 60 домов. К концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей», — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Юлия Захарова