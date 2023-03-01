Филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в первый месяц 2023 года исполнил более 170 договоров на технологическое присоединение, что в 8 раз превышает число исполненных договоров в январе прошлого года. Новым потребителям предоставлено свыше 3,8 МВт мощности.

В январе 2023 года электроэнергией обеспечены два социально значимых объекта – фельдшерско-акушерский пункт в Красноярском районе и школа в Черноярском районе Астраханской области. Среди исполненных договоров преобладают заявки на предоставление мощности до 15 кВт.

За указанный период астраханские энергетики заключили 180 новых договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям с потребителями различных категорий.

Напомним, что астраханский филиал компании «Россети Юг» по итогам 2022 года исполнил 6,3 тыс. договоров и предоставил новым потребителям 91 МВт мощности (рост числа исполненных договоров в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом).

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.