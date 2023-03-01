В энергосистеме Мурманской области введена в промышленную эксплуатацию модифицированная информационно-управляющая система доведения плановой мощности до гидроэлектростанций (СДПМ). Пилотный проект реализован Филиалом АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Мурманской области) и ПАО «ТГК-1» на Серебрянской ГЭС-15 установленной мощностью 201 МВт.

Установленная на ГЭС цифровая система позволяет осуществлять изменение активной мощности гидроагрегатов без участия персонала в соответствии с разрабатываемыми Системным оператором ежечасными плановыми диспетчерскими графиками энергосистемы с использованием автоматической системы доведения задания плановой мощности до электростанции (СДПМ). Автоматизация процесса позволяет повысить надежность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности до Серебрянской ГЭС-15.

Специалистами Кольского РДУ были разработаны план-график реализации организационно-технических мероприятий, определены общие технические решения по внедрению цифровой системы, на основе которых специалистами электростанции разработана и согласована с Системным оператором необходимая рабочая документация, а также организованы работы по реализации проекта. Для подключения Серебрянской ГЭС-15 к СДПМ потребовалась разработка специального программного обеспечения для интеграции серверов СДПМ с верхним уровнем АСУТП гидроэлектростанции.

Решения, внедренные на Серебрянской ГЭС-15, планируется тиражировать на все регулирующие гидроэлектростанции в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ.

СДПМ, наряду с развитием дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости, централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения и рядом других проектов – важная составляющая цифровой трансформации оперативно-диспетчерского управления.

Среди ожидаемых результатов внедрения СДПМ ― существенное повышение надежности и оперативности передачи планового диспетчерского графика, задания плановой мощности и диспетчерских команд до систем технологического управления ГЭС и ТЭС, создание технологической основы для внутричасового планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России.