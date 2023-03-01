В аэропорту Шереметьево в 2026-2027 годах откроют центр технического обслуживания российских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также новый склад запчастей. О таких планах по развитию системы послепродажного обслуживания сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Во время совещания премьер-министр сообщил, что в 2023 году правительство направит 5 млрд рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 млрд рублей.

«План развития системы ППО российских самолетов предусматривает открытие нового склада запасных частей в аэропорту «Шереметьево». На данный момент линейные станции технического обслуживания работают в аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский», в течение года такие станции будут открыты в трех региональных аэропортах, а до 2030 года – еще в семи городах по всей стране. Кроме того, в 2026-2027 году в аэропорту «Шереметьево» планируется ввести в эксплуатацию центр техобслуживания и ремонта для самолетов Superjet и МС-21, который будет выполнять более тяжелые формы обслуживания», – рассказали в ОАК.

В пресс-службе отметили, что инвестиции в расширение эффективной системы ППО российской авиатехники – один из ключевых приоритетов ОАК. При поддержке государства соответствующая инфраструктура активно развивается, добавили в корпорации.