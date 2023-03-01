«Россети Московский регион» в 2023 году реализуют программу по обновлению электросетевого оборудования сельских поселений Мытищинского, Клинского, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского, Солнечногорского, Химкинского, Дмитровского и Красногорского городских округов.

С этой целью энергетики планируют обновить в распредсетях севера Московской области 232 трансформаторные подстанции и более 38 км кабельных линий 6-10 кВ.

43 км «голого» провода будут заменены на воздушных линиях 6-10 кВ на самонесущий изолированный провод, устойчивый как к механическим повреждениям, так и к неблагоприятным погодным условиям. На воздушных линиях 0,4 кВ протяженностью около 56 км также будет установлен самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности. Планируется заменить поврежденные изоляторы, смонтировать новые выключатели, установить около 1446 новых опор воздушных линий 0,4 – 6 кВ.

Результатом обновления электросетевой инфрастуктуры населенных пунктов севера Московской области станет улучшение электроснабжения более 30 тыс. жителей региона.