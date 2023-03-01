Группа «Россети» открыла в Санкт-Петербурге новый Центр управления сетями, а также высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ «Морская» и «Витебская». В торжественной церемонии пуска участвовали глава города Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Сегодня мы запустили сразу несколько энергетических объектов, которые повышают качество жизни петербуржцев. Новый центр управления сетями - один из самых передовых в стране. Практически все его оборудование отечественное. Он дает возможность повысить безопасность электроснабжения нашего города. Диспетчеры принимают решения централизованно в течение нескольких минут. Кроме центра введены в строй две подстанции, одна из которых обеспечит надежное электроснабжение будущей трамвайной лини Купчино – Шушары – Славянка. Благодарю руководство компаний «Россети» и «Россети Ленэнерго» за постоянную работу по реализации энергетических проектов в нашем городе», - отметил Александр Беглов.

«В Санкт-Петербурге особый акцент сделан на социальном развитии. Об этом говорят высокие темпы жилищного строительства, рекордные показатели ввода школ и детских садов. Подстанции, которые мы запустили сегодня, также нацелены на решение этой задачи. Они обеспечат электроэнергией жилые массивы в Василеостровском и Пушкинском районах, поспособствуют реализации проекта «Морской фасад», где формируется принципиально новая городская среда. Управлять работой центров питания можно в удаленном режиме из нового Центра управления сетями», – отметил Андрей Рюмин.

В зоне ответственности Центра находятся более 90 тыс. км линий электропередачи и 30 тыс. электрических подстанций, которые обеспечивают электроэнергией 7 млн жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, промышленные, социальные и транспортные объекты. Все процессы максимально автоматизированы. Внедрены российские программные продукты, включая разработки Группы «Россети».

Мощность подстанций 110 кВ «Морская» и «Витебская» составляет 80 МВА и 126 МВА соответственно. Оба энергообъекта – закрытого типа. Это является оптимальным решением в условиях плотной застройки: позволяет обеспечить высокую пожаробезопасность, снизить шум и риски технологических нарушений из-за природных воздействий. Более 96% использованного оборудования произведено в России, в том числе предприятиями Санкт-Петербурга.

Всего в 2023-2024 годах Группа «Россети» планирует инвестировать в развитие сетевого комплекса Санкт-Петербурга более 63 млрд рублей. В этот период будет продолжена модернизация кабельных сетей Петроградского и Выборгского районов города. Планируется ввести три новых энергообъекта 110 кВ. Крупнейший проект в магистральных сетях – реконструкция подстанции 330 кВ «Завод Ильич», которая входит в Петербургское энергокольцо.