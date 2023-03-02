Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Росатома) выработали в феврале 2023 г. более 16,6 млрд киловатт-часов электроэнергии, а всего с начала текущего года - свыше 35,7 млрд кВтч. Это почти на 7% или более чем на 2,3 млрд кВтч превышает годовое балансовое задание ФАС России*.



Суммарно работа всех российских АЭС с начала текущего года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 17,5 млн тонн эквивалента СО2 (по состоянию на 01.03.2023 г.).



Сегодня в состав Концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе 2-х реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



* Годовое балансовое задание ФАС России по выработке электроэнергии и тепла формируется для каждой электростанции исходя из прогнозной выработки электроэнергии и тепла всеми электростанциями страны с учетом их режимов работы, ремонтов, внешних ограничений и иных факторов, а также с учетом прогнозного режима потребления электроэнергии и тепла.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.