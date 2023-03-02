Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий статус территориальной Особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова, а также регламентирующий особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области, СЭЗ в Крыму и Севастополе, а также для свободного порта Владивосток. Эти нормы были оформлены как поправки ко второму чтению правительственного законопроекта, приводящего законодательство РФ о процедуре свободной таможенной зоны в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иными актами, составляющими право ЕАЭС.

Документ совершенствует режим территориальной ОЭЗ в Магаданской области и распространяет его на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

Для участников ОЭЗ на Курильских островах будут действовать таможенные упрощения, которые есть в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, регламентируется действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участником ОЭЗ, особенности госконтроля и надзора в этой зоне. Уточняются условия освобождения участников ОЭЗ от налога на прибыль, прописывается порядок электронного взаимодействия участников и таможенных органов.

ОЭЗ на территории города Магадана в его административных границах будет функционировать до 31 декабря 2025 года, ОЭЗ на территории Курильских островов - до 31 декабря 2046 года. Как сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, эти нормы были разработаны в соответствии с поручением президента РФ.

Также предусматривается проведение на территории Калининградской области эксперимента продолжительностью два года с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года включительно по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на остальную часть территории ЕАЭС, доставляемых перевозчиком (транспортной экспедиторской компанией или службой курьерской доставки), получателем или отправителем которых является физическое лицо, с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

В части свободного порта Владивосток уточняются правила применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, правила электронного документооборота в рамках информационного взаимодействия в автоматизированном режиме, а также особенности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Подобные нормы уточняются и в отношении свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), принятый закон упростит компаниям - резидентам ОЭЗ, которые используют налоговые и таможенные льготы, порядок прохождения таможенных процедур, если товары и изделия ввозятся из-за границы для строительства, ремонта или технического обслуживания различного оборудования, а также для проведения научных исследований.

О законе

Закон приводит законодательство РФ о таможенной процедуре свободной таможенной зоны в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Право ЕАЭС предусматривает упрощение порядка применения таможенной процедуры СЭЗ. Упрощение распространяется, в том числе, на расходование (потребление) товаров при создании, эксплуатации (содержании), ремонте и реконструкции на территории СЭЗ объектов недвижимости, эксплуатации и (или) техническом обслуживании оборудования, машин, агрегатов, расходование в научных целях.

Одним из важных положений закона является упрощение вывоза товаров из СЭЗ на остальную часть территории РФ, оно распространяется, в том числе, на товары для собственных производственных и технологических нужд, а также для операций по переработке (обработке), изготовлению товаров, включая сборку, монтаж, подгонку. Закон также определяет таможенную процедуру для отходов, полученных на территории Калининградской области, для их вывоза на остальную часть таможенной территории ЕАЭС.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.