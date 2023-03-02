Компания "Кара-Бельдир" вложит 9,3 млрд рублей в добычу золота на Кара-Бельдирском золоторудном месторождении в Туве. Об этом в четверг на Красноярском экономическом форуме рассказал первый заместитель председателя правительства Тувы Владимир Донских.

"Компания-инвестор "Кара-Бельдир" занимается разработка одноименного Кара-Бельдирского месторождения. Объем инвестиций в проект составит 9,3 млрд рублей. Сроки реализации - с 2025-го по 2031 год", - сказал Донских на презентации "Инвестиции в будущее. Перспективные направления развития Республики Тыва".

Он пояснил, что инвестор планирует не только осваивать месторождение, но и создавать сопутствующую инфраструктуру. "Сейчас мы ведем переговоры о том, как это будет происходить", - добавил Донских.

Красноярский экономический форум - 2023 "Время Сибири" проходит 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии будут работать в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.