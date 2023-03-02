Специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции, от работы которой зависит надежность электроснабжения элистинской городской поликлиники, республиканского туберкулезного детского центра и городской станции скорой и неотложной помощи.

В рамках плановых работ энергетики заменили отработавшие эксплуатационный срок службы опорные изоляторы, предохранители, рубильник. Проведенный ремонт позволил улучшить технические характеристики и параметры работы электрооборудования подстанции и повысить надежность электроснабжения важных медицинских учреждений Элисты, а также более 500 жителей частного сектора.

Всего в 2023 году в рамках ремонтной программы специалисты филиала «Калмэнерго» планируют повысить в Элисте надежность работы 24 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В общей сложности будет заменено и отремонтировано более 100 опорных изоляторов, 180 предохранителей и 40 рубильников.