Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2023

Приглашаем вас посетить выставку Cabex 2023 и встретиться с представителями Людиновокабель на стенде компании.

Выставка пройдет:

14–16 марта 2023

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1

Номер стенда Людиновокабель - А609

На нашем стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.

До встречи на Cabex 2023!