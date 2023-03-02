Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2023

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2 марта 2023, 14:42 318 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО "Людиновокабель"
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Приглашаем вас посетить выставку Cabex 2023 и встретиться с представителями Людиновокабель на стенде компании.

Выставка пройдет:

14–16 марта 2023

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1

Номер стенда Людиновокабель - А609

На нашем стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.

До встречи на Cabex 2023!

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Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, cabex2023
Отрасль: Кабельная промышленность 

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