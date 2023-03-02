Людиновокабель приглашает посетить выставку Cabex 2023

Приглашаем вас посетить выставку Cabex 2023 и встретиться с представителями Людиновокабель на стенде компании.
Выставка пройдет:
14–16 марта 2023
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1
Номер стенда Людиновокабель - А609
На нашем стенде вы сможете увидеть образцы продукции Людиновокабель, а также провести деловые переговоры с руководством компании, представителями коммерческой службы, службы закупок, технологами, логистами и маркетологами.
До встречи на Cabex 2023!
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