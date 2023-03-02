Территория, на которой планируется построить энергомост от Томь-Усинской ГРЭС до Новокузнецка в Кемеровской области, войдет в состав города и автоматически станет частью территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев на Красноярском экономическом форуме.

"Мы уже приступили к этой работе, выделили всю территорию, по которой будут проходить трубопроводы от Новокузнецка до Томь-Усинской ГРЭС, она проходит по территории Новокузнецкого района, сейчас мы выполняем работы по вхождению этой территории в состав города Новокузнецка. Когда мы закончим, она автоматически попадает под ТОСЭР", - сказал Цивилев.

Он уточнил, что на завершение этой работы потребуется около двух месяцев.

Томь-Усинская ГРЭС в моногороде Мыски на юге Кузбасса - одна из крупнейших тепловых электростанций Западной Сибири. Входит в Сибирскую генерирующую компанию. В феврале власти региона сообщили о завершении первого этапа модернизации ГРЭС, в который было вложено более 4 млрд рублей. В планах энергетиков до конца 2026 года модернизировать еще три энергоблока ГРЭС по 200 МВт и один энергоблок 100 МВт. Также планируется связать энергомостом Томь-Усинскую ГРЭС и Новокузнецк, чтобы подавать тепло в город напрямую с этой электростанции. Это позволит закрыть большое количество малоэффективных и неэкологичных котельных.

В Новокузнецке с 2018 года действует территория опережающего социально-экономического развития. Резиденты, реализующие проекты в ТОСЭР, получают налоговые льготы и другие преференции.