Производство первых в России цифровых источников питания для светодиодного освещения, разработанных с использованием отечественных цифровых и аналоговых микросхем, запустила компания «Трион». Раньше предприятие производило свою продукцию в Китае, в прошлом году инвестор решил локализовать производство в Сергиево-Посадском городском округе. Корпорация развития Московской области (КРМО) оказала содействие в поиске площадки для реализации инвестпроекта.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 300 млн рублей. Сегодня на предприятии уже работают несколько производственных линий. Полностью проект планируется реализовать в течение пяти лет. В ближайшем времени инвестор планирует увеличить штатную численность инженерно-технического персонала до 50 человек. На предприятии смогут найти работу высококвалифицированные инженеры, операторы технологических установок и контролеры готовой продукции», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Трион» разрабатывает и производит в Подмосковье модули и источники питания для светодиодных светильников широкого спектра применения – от простых светильников, которые используются в офисах до тех, которые применяют для освещения школ, больниц, а также промышленных и инфраструктурных объектов, требующих повышенной надежности. В том числе приборы, предназначенные для работы в экстремальных климатических условиях.

«Уникальность продуктов нашей компании заключается в универсальности их применения. При этом они не уступают по качеству аналогичным изделиям зарубежных производителей и способны полноценно заместить их на отечественном рынке. Реализуемые на территории России проекты «Умный город», с использованием нашего оборудования, позволят увеличить долю отечественной аппаратной части в применяемых технических решениях национальных проектов. Кроме этого, наши источники питания могут быть применены в других отраслях — электротехнике, медицине, информационных системах. У нас есть план к 2027 году занять лидирующие позиции на рынке источников питания для светотехники в России», - говорит директор ООО «Трион» Денис Новоторженцев.

Сейчас на предприятии работают две автоматизированные линии поверхностного монтажа электронных компонентов, а также линии волновой пайки, оборудование для лазерной маркировки, заливки компаундом, тестирования и функционального контроля готовых изделий.