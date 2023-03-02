В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного развития электросетевой инфраструктуры региона.

«Все планы «Россети Волга» нацелены не только на обеспечение надежного электроснабжения, но и на перспективное опережение потребностей Саратовской области, - подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Мы нацелены на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области».

В 2023 году компания «Россети Волга» планирует инвестировать в развитие и повышение надежности электросетевого хозяйства Саратовской области порядка 3 млрд рублей. На реализацию ежегодной программы технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов будет направлено более 960 млн рублей.

Среди наиболее значимых проектов – реконструкция воздушной линии электропередачи 110 кВ Центральная-Подлесное на территории Марксовского и Балаковского районов; строительство новых заходов линии 110 кВ на подстанцию 110/6 кВ «Западная» в областном центре для повышения надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей в районе Кумысной поляны; технологическое присоединение к сетям саратовского филиала компании строящегося ветропарка в Красноармейском районе и объектов жилой застройки в г. Энгельс.