Агрегат будет отгружен для нужд строящегося Балтийского газохимического комплекса.

Автотрансформатор АТДЦТН-400 000/330-У1 успешно прошел испытания на московском Электрозаводе. Оборудование будет задействовано на подстанции «Нарва». Специалисты холдинга выполнят его поставку, аттестацию и шефмонтаж.

Это уже второй трансформатор «флагманского проекта» ERSO, он один из самых мощных и крупных агрегатов, собранных сотрудниками холдинга в современной истории. Всего на ПС «Нарва» будет поставлено четыре машины.

Напомним, что Балтийский газохимический комплекс, для которого будет работать «флагман» ERSO, возводится в поселке Усть-Луга (Ленинградская область). Он станет частью создаваемого на северо-западе России кластера по переработке этансодержащего газа. Это один из крупнейших в мире проектов подобного направления.