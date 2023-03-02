В январе 2023 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям 85 объектов потребителей общей мощностью 2,8 МВт. Среди них четыре сельскохозяйственных объекта, модульный пункт очистки питьевой воды и гостиничный комплекс.

Так, в январе энергетики обеспечили электроснабжением овощехранилище в поселке Кузьмичи Городищенского района, полевой стан в поселке Маслово Среднеахтубинского района, холодильное оборудование в станице Островской Даниловского района и комплекс оборудования для производства семян в селе Морец Еланского района. Для присоединения объектов к сетям специалисты построили порядка 700 м воздушных линий и установили 3 комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Общая мощность подключенного оборудования составила 429 кВт.

Также к сетям компании в первый месяц нового года подключили энергооборудование пункта очистки питьевой воды в селе Киреево Ольховского района. В отдаленном населенном пункте проживает порядка тысячи человек.

Кроме того, энергетики предоставили дополнительную мощность придорожной гостинице в поселке Средняя Ахтуба. Для этого специалисты установили более мощную КТП. Мощность энергооборудования гостиницы составляет 40 кВт.