"Русгидро" за прошлый год увеличила число быстрых зарядных станций для электромобилей в 2,5 раза - с 55 до 141, до 2035 года планирует довести их число до 1 500, сообщил в четверг генеральный директор АО "ЭЗС Русгидро" Дмитрий Беляев. При этом компания намерена запустить собственные зарядные комплексы для электрокаров.

"За прошлый год мы поставили 86 быстрых станций - у нас было 55, стало 141. Медленные станции мы также ставим, они пользуются спросом, но мы их не считаем в статистике. Охват - 28 субъектов РФ", - сказал Беляев на Красноярском экономическом форуме.

"У нас цель - до 2035 года довести до 1,5 тыс. быстрых зарядных станций. В принципе к этому мы идем, темпы у нас достаточные", - добавил Беляев.

Он отметил, что в этом году компания намерена поставить 20 быстрых зарядок в Приморье.

Беляев подчеркнул, что "Русгидро" выходит на уровень операционной окупаемости бизнеса электрозаправок. "Мы с точки зрения бизнеса уже сейчас находимся на уровне операционной окупаемости, то есть мы приблизились к тому, чтобы не работать в убыток с точки зрения зарядных станций", - сказал он. "Весь наш отпуск электроэнергии коммерческий", - добавил топ-менеджер, отметив, что речь идет о цене заправок в среднем 15-16 рублей за кВт⋅ч.

Также "Русгидро" сейчас ищет земельные участки, чтобы запустить в качестве пилотного проекта строительство отдельных электрозаправок в комплексах с другими услугами. "Мы хотим свои собственные зарядные хабы, это будут наши собственные зарядные комплексы, кафе, банкоматы", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, если раньше компания ставила зарядки в основном на Дальнем Востоке, то с прошлого года начала размещать их на трассе от Москвы до Владивостока.

"Надеемся, что мы в 2023 году сможем на 100% заявить, что мы этот путь обеспечили, и сделать не просто автопробег, а чтобы можно было зарядиться только на ЭЗС "Русгидро" и доехать до Владивостока", - отметил Беляев.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2023 "Время Сибири" проходит 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии будут работать в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.