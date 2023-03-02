Воздушная линия электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пады – Янтарная протяженностью 78 км осуществляет транзит электроэнергии от центра питания 220 кВ «Хопер» на тяговые подстанции 110 кВ ОАО «РЖД». От ВЛ запитана также подстанция 110/35/10кВ «Котоврас», обеспечивающая электроснабжение одноименного села с населением около 1 000 человек.

В ходе работ было заменено 346 тросостоек, смонтировано 1652 стеклянных изолятора, линейная арматура, подвешен новый стальной грозотрос. На грозозащитном тросе и проводах ВЛ энергетики разместили датчики комплекса мониторинга гололедно-ветровых нагрузок и подключили их к существующей системе телеметрии.

Реконструкция линии проводилась в рамках реализации инвестиционных программ, стоимость работ составила порядка 53,1 млн рублей с НДС.

Территории Аткарского и Балашовского районов, по которым проходит линия электропередачи, характеризуются повышенной грозовой активностью и интенсивностью образования гололедно-изморозевых отложений на грозотросах и проводах ВЛ. Эти явления могут вызвать технологические нарушения и привести к перерывам в передаче электроэнергии. Реконструкция, выполненная энергетиками филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети», позволит повысить устойчивость работы линии электропередачи и надёжность электроснабжения потребителей.