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Игорь Маковский: дальнейшее развитие "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" основано на внедрении инноваций отечественного производства

3 марта 2023, 17:15 101 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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В рамках мероприятий, приуроченных к заседанию IX годовой Коллегии на территории Центра управления сетями филиала «Калугаэнерго» прошла выставка инновационных технологий.

Участники коллегии ознакомились с ключевыми разработками, которые уже сегодня используются  энергетиками и показывают реальные результаты. Были представлены 3 основных блока инноваций: безопасность и охрана труда, новые материалы и технологии, а также программно-аппаратные комплексы.

Сотрудники энергокомпаний также ознакомились с работой высокоавтоматизированной подстанции 110/10 кВ «Университет», предназначенной для обеспечения электроснабжения нового кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Компании в своем стратегическом развитии могут использовать готовые технические решения, либо пойти по пути создания принципиально новых инновационных продуктов, изначально адаптированных под профиль бизнеса, имеющих более высокие технические и экономические характеристики. Мы выбрали второй путь. И именно такой подход позволяет нам действовать на опережение в обеспечении технологического суверенитета в жестких условиях санкционных ограничений и при этом повышать операционную эффективность компании», – отметил Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.04

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