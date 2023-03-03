КЗ ЦВЕТЛИТ приглашает на выставку CABEX-2023

Друзья, приглашаем вас посетить выставку CABEX-2023 - одно из самых ожидаемых событий на кабельном рынке!



CABEX-2023 - отличная возможность обменяться идеями, завести новые контакты, найти потенциальных партнеров и расширить свой кругозор. Не упустите возможность быть в курсе последних новинок и трендов в мире кабельного бизнеса и технологий.

На стенде будет проводиться розыгрыш призов. Испытайте свою удачу и получите памятные подарки от кабельного завода «ЦВЕТЛИТ»!

Ждем вас с нетерпением!

14–16 марта 2023,

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1, стенд А503

Промокод: zvetlit23