КЗ ЦВЕТЛИТ приглашает на выставку CABEX-2023

Друзья, приглашаем вас посетить выставку CABEX-2023 - одно из самых ожидаемых событий на кабельном рынке!
CABEX-2023 - отличная возможность обменяться идеями, завести новые контакты, найти потенциальных партнеров и расширить свой кругозор. Не упустите возможность быть в курсе последних новинок и трендов в мире кабельного бизнеса и технологий.
На стенде будет проводиться розыгрыш призов. Испытайте свою удачу и получите памятные подарки от кабельного завода «ЦВЕТЛИТ»!
Ждем вас с нетерпением!
14–16 марта 2023,
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1, стенд А503
Промокод: zvetlit23
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