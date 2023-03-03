КЗ ЦВЕТЛИТ приглашает на выставку CABEX-2023

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3 марта 2023, 17:00 128 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Авторы и источники / Правообладателям

Друзья, приглашаем вас посетить выставку CABEX-2023 - одно из самых ожидаемых событий на кабельном рынке!

CABEX-2023 - отличная возможность обменяться идеями, завести новые контакты, найти потенциальных партнеров и расширить свой кругозор. Не упустите возможность быть в курсе последних новинок и трендов в мире кабельного бизнеса и технологий.

На стенде будет проводиться розыгрыш призов. Испытайте свою удачу и получите памятные подарки от кабельного завода «ЦВЕТЛИТ»!

Ждем вас с нетерпением!
14–16 марта 2023,
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1, стенд А503
Промокод: zvetlit23

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Метки: ЦВЕТЛИТ, CABEX-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.0

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