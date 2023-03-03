Портфель соглашений, которые подписаны в ходе трех дней Красноярского экономического форума, составляет 565 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства края Сергей Верещагин.

"В этом году на полях форума было подписано 69 соглашений, общая сумма которых составляет около 565 млрд рублей. Это также абсолютный рекорд за последние несколько лет", - сказал он.

По данным организаторов, в прошлом году было подписано 39 соглашений на сумму порядка 80 млрд рублей. Самые крупные соглашения форума этого года - это соглашения между правительством региона и ООО "Газпром недра" на сумму 182 млрд рублей, несколько соглашений "Сбера" на общую сумму 150 млрд рублей, соглашение между кабмином края и угледобывающей компанией "Северная звезда" на сумму 70 млрд рублей.

В форуме приняли участие представители 65 субъектов России, в том числе новых регионов страны. По словам Верещагина, количество просмотров трансляций форума в интернете превысило 1,5 млн, по опыту прошлых лет, отметил вице-премьер, этот показатель достигнет 2,5 млн.

Красноярский экономический форум "Время Сибири" проходил 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой являлся Сибирский федеральный университет, выездные студии работали в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступал генеральным информационным партнером форума.