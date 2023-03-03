Новый производственно-складской корпус планируется построить в Ногинске. Объем инвестиций, направленных в реализацию проекта, оценивается в 2,6 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику АО "Ногинск-Восток" разрешение на строительство нового производственно-складского корпуса в составе логистического комплекса "Ногинск", входящего в портфель компании "Рейвен Раша". По предварительным оценкам размер инвестиций составит 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь объекта составит около 55 тыс. кв. м. Производственно-складской корпус будет предназначен для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Здание будет состоять из трех блоков, оснащенных современными инженерными системами и соответствующих всем требованиям для хранения широкого спектра продукции. Как добавили в пресс-службе, реализация проекта позволит создасть около 170 рабочих мест.