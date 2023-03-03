23–25 мая 2023 года в Государственном научном центре РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») состоится V Международная научная конференция «Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения». Она пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергомаш» и Российского научно-технического сварочного общества (РНТСО).

Тематика конференции традиционно охватывает все направления развития сварочного производства. Предметом обсуждений станут вопросы создания нового класса материалов и оборудования, предназначенных для производства и ремонта высокоответственных конструкций, техники специального назначения, эксплуатируемых в экстремальных условиях; надежности конструкций ответственного назначения; снижения рисков от техногенных аварий, а также их отрицательного влияния на окружающую среду; анализа общего состояния развития сварочного производства в Российской Федерации.

В предыдущих конференциях приняли участие и выступили с докладами представители Госкорпорации «Росатом», АО «Роскосмос», АО «Трансмашхолдинг», АО «Объединенная судостроительная компания», ПАО «Газпром» и других компаний.

Участники мероприятия получат возможность посетить производственные площадки ЦНИИТМАШ.

Дополнительную информацию можно получить на странице конференции на сайте АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Международная научная конференция «Сварка и родственные технологии для изготовления оборудования специального и ответственного назначения» проводится в пятый раз. Она пройдет при информационной поддержке журналов «Сварочное производство» и «Тяжелое машиностроение».

ГНЦ РФ АО «НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ») основан в 1929 году. Институт имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации, головной материаловедческой организации Госкорпорации «Росатом», головной технологической организации АО «Концерн Росэнергоатом» и технопарка города Москвы. Является разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»