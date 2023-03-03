Сотрудники отдела МВД России по Спасскому району раскрыли хищение более 1000 метров интернет-кабеля со столбов на окраине города Спасск-Рязанский.

В полицию обратились несколько жителей Спасского района, которые владеют дачными домами на окраине города Спасск-Рязанский. Они сообщили о неполадках с интернетом и пропаже интернет-кабеля со столбов на улице.

Оперативники уголовного розыска совместно со специалистами предприятия связи осмотрели столбы, с которых пропал кабель, и выяснили, что похищено более 600 метров интернет-провода.

Проанализировав выбор улиц, с которых был похищен кабель, оперативники составили прогноз – предположили адреса, по котором может быть совершена следующая кража. Для предотвращения хищения в эти районы города Спасск-Рязанский были направлены мобильные группы из оперативников и участковых уполномоченных полиции в гражданской одежде, а также ориентированы наряды патрульно-постовой службы полиции.

Эти меры вскоре принесли результат. Полицейские, выставленные на улице города Спасск-Рязанский, заметили мужчину, который пытался сорвать провода со столба, и задержали его. Выяснилось, что 38-летний местный житель причастен к краже интернет-кабеля.

Позже установили, что этот мужчина причастен еще к двум эпизодам хищений интернет-кабеля со столбов на окраине города Спасск-Рязанский. Хозяева дачных домов, к которым были подведены эти провода, не сразу заметили неполадки с интернетом. По ориентировочным оценкам было похищено более 400 метров кабеля.

По предварительной информации, 38-летний житель города Спасск-Рязанский задумал срезать интернет-кабель со столбов на окраине и продать цветной металл, содержащийся в этих проводах. Для этого он соорудил кустарное приспособление, позволяющее без лестницы или подъемника добираться до провода, укрепленного на столбе, и демонтировать его. Таким образом в первый раз, ночью злоумышленник срезал более 600 метров кабеля. Затем он еще дважды демонтировал кабель, а когда собрался в третий раз срезать провод со столбы, его задержали.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).