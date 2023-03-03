По словам эксперта, к источникам повышения эффективности можно отнести увеличение эффективности оборудования и объектов, утилизацию энергии, улучшение экономической эффективности, а также повышение конкурентоспособности. Об этом подробнее Председатель GR-комитета «ЭнергоИнновации», технический директор компании «Солар Турбинс Центральная Азия» Григорий Гузев рассказал сегодня на конференции «Даунстрим Казахстан и Центральная Азия-2023».

«В своем докладе я подал тему эффективности не только в части повышения эффективности оборудования, но и в части повышения эффективности станций и всех компаний. Это нужно не потому что это очередная задача на повестке дня, а потому что это ведет к повышению конкурентоспособности компаний. Технологии повышения эффективности позволяют компаниям создавать бизнес-модель рынку и лидировать на рынке. В постоянно меняющемся мире и технологическом ландшафте нашей отрасли это крайне важно. И сегодня повышение эффективности можно даже назвать экзистенциональной проблемой для компаний», — считает эксперт.

«Повышение коэффициента эксплуатационной готовности в среднем на 2% дает дополнительно 175 часов работы; повышение производительности в среднем на 1%, сокращение количества капремонтов в течение срока службы — от 1 до 3; кономия до 17% стоимости капремонта. Кроме того, на 50% меньше остановок на регламентное обслуживание, т.е. ремонт «по состоянию». Здесь же происходит прогнозирование отказов за 2-4 месяца до их возникновения и снижение необходимого запаса запчастей на 20%. Еще что важно — инженерные проработки на «цифровом двойнике», — добавил Григорий Гузев.

Добавим, представитель Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Григорий Гузев выступал на секции «Реализация масштабных инвестиционных проектов и планы по развитию компаний. Презентация крупнейших инвестиционных проектов, текущее состояние проектов строительства и модернизации нефтегазовых и нефтегазохимических предприятий». Эксперт открыл обсуждение по этой теме.

«Даунстрим Казахстан и Центральная Азия-2023» — это профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает свыше 150 участников из стран Центральной Азии, Каспийского региона и России.