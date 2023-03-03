УНКОМТЕХ принял участие в совещании главных метрологов

В период с 28 февраля по 03 марта 2023г проходит ежегодное совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ.

Мероприятие проводится с участием специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, фирм-производителей оборудования, инжиниринговых фирм.

В этом году совещание посвящено теме: «Вызовы 2023г., импортозамещение – опыт, проблемы, находки, перспективы. Кадры и компетенции».

УНКОМТЕХ традиционно принимает участие в совещании и в этом году представил ассортиментную линейку кабелей, разработанных инжиниринговым департаментом холдинга в соответствии с требованиями программы по импортозамещению.

В рамках доклада были представлены Кабели для систем цифровой связи (LAN), а также серия кабелей, выпускаемых под маркой ККЗ .

Кабели для систем цифровой связи выпускаются АО «Кирскабель» и рекомендованы к применению на местных сетях связи в структурированных кабельных системах.

Кабели ККЗ обеспечивают комплексную замену всей линейки импортного кабеля для автоматизированных и роботизированных линий. Заменяемые решения: Belden, Unitronic (Lapp), Teldor, Helukabel, TKD.