Директор Алтайского представительства Системного оператора Виталий Магера, принявший участие в работе экспертной комиссии отборочного этапа чемпионата «CASE-IN», отметил важную роль чемпионата в развитии кадрового потенциала электроэнергетики.

2 марта в Барнауле на базе Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова (АлтГТУ) прошел отборочный этап Студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика» XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Работы участников оценивали представители профессорско-преподавательского состава АлтГТУ, а также эксперты профильных организаций отрасли, в числе которых представители АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

«Участие в чемпионате «CASE-IN» дает возможность студентам развиваться, решая реальные производственные задачи, занимаясь научно-техническим творчеством. Страна нуждается в инженерах и прорывных технологиях. Чемпионат «CASE-IN» является отличной стартовой площадкой, чтобы проявить себя и получить бесценный опыт в решении актуальных отраслевых задач на практике», – сказал в обращении к участникам чемпионата Виталий Магера.

Одна из задач чемпионата – подготовить специалистов, которые могут предлагать нестандартные решения для развития отрасли.

12 студенческих команд решали кейс, приближенный к реальной практике. Участникам необходимо было проанализировать электросетевой объект, расположенный в ОЭС Сибири, и разработать программу его развития на перспективу до 2030 года для обеспечения растущих потребностей региона в электроэнергии. При решении задачи требовалось предусмотреть внедрение отечественных инновационных технологий и учесть приоритеты государственной политики в области электроэнергетики.

Подводя итоги работы экспертной комиссии, Виталий Магера отметил особую важность чемпионата «CASE-IN» с точки зрения развития инженерного мышления и возможности погружения в процессе обучения в проблемы и вызовы современной энергетики и в способы их решений.

Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Кейсы разрабатываются по материалам отраслевых предприятий. В 2019 году чемпионат вошел в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина.

Системный оператор выступает стратегическим партнером чемпионата «CASE-IN» с момента его организации. В рамках отраслевого направления «Электроэнергетика» специалисты Системного оператора участвуют в разработке заданий, а также входят в состав экспертных комиссий.