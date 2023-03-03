Крымские энергетики подвели итоги работы сетевого комплекса республики в холодное время года. Стабильному прохождению зимнего максимума нагрузок способствовала комплексная подготовка ГУП РК «Крымэнерго».

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» заблаговременно выполнили комплекс мер по подготовке электроэнергетической системы к холодам, что обеспечило позитивную динамику: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в январе – феврале 2023 года количество нарушений в сетях 6-35 кВ снизилось на 24%. Бригады ГУП РК «Крымэнерго» круглосуточно проводили аварийно-восстановительные работы в любых погодных условиях. Наряду с этим принимались превентивные меры. К примеру, успешно проводилась плавка гололеда на воздушных линиях электропередачи классом напряжения 110 кВ и 35 кВ, что предотвратило развитие аварийной ситуации на данных ЛЭП.

Несмотря на неуклонный рост энергопотребления (в феврале 2023 года, по данным Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ, на полуострове был зафиксирован исторический максимум потребления, составивший 1663 МВт), ГУП РК «Крымэнерго» обеспечило стабильное качество электроснабжения абонентов.

Теперь предприятие приступило к подготовке к следующему отопительному сезону.